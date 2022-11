Kevin Trapp 'avisa' Sporting: «Estamos muito melhor desde o jogo na Alemanha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guardião Kevin Trapp foi o escolhido para acompanhar Oliver Glasner na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Frankfurt e garantiu que a equipa vai demonstrar uma faceta diferente do que demonstrou na primeira volta, onde os leões venceram por 3-0.





"Somos muito melhores do que o que mostrámos na Alemanha. Era o primeiro jogo na Liga dos Campeões. A confiança não estava como hoje, tivemos de nos acostumar a este nível. Como equipa, evoluímos muito nas últimas semanas, jogamos melhor. Temos demonstrado que podemos jogar a este nível, criar ocasiões, marcar golos. Ter essa confiança é muito importante para ganhar", comentou o internacional germânico.Em bom português - é casado com a modelo brasileira Izabel Goulart - Trapp foi ainda desafiado a nomear o jogador mais perigoso do Sporting e, apesar de ter optado pela resposta mais diplomática, deixou escapar um nome: "O Sporting tem muita qualidade, individual e coletiva. [Marcus] Edwards é muito bom, mas toda a equipa é muito boa."