O guarda-redes do Real Madrid, Keylor Navas, deixou elogios à equipa do Liverpool assegurando que "têm jogadores que podem fazer a diferença" mas deixou um aviso aos reds de que tem "a melhor defesa do mundo" e confia "plenamente" nos companheiros de equipa."É algo muito bonito poder jogar uma terceira final consecutiva", afirmou o costa-riquenho a propósito da final da Liga dos Campeões que irá opôr o Real Madrid ao Liverpool após a gravação de um anúncio publicitário."Queremos desfrutar para tornar esta história ainda maior", frisou Keylor Navas.