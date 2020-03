Klopp admite: «João Félix tem velocidade, criatividade e pensa o jogo»

O Liverpool recebe o Atlético Madrid, quarta-feira, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e desta vez a formação colchonera conta com o internacional português João Félix, que devido a lesão falhou a partida da 1.ª mão (vitória dos espanhóis por 1-0).





Na antevisão do jogo, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, deixou largos elogios ao n.º7 do Atlético Madrid."É jovem e muito talentoso: uma combinação fantástica. Vimos que no último jogo regressou com intensidade depois de uma longa paragem e contra nós voltará a ser assim. Félix tem velocidade, criatividade e pensa o jogo. Pode causar-nos problemas", admitiu Klopp.