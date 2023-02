Klopp: «Ainda queremos ganhar o jogo em Madrid»

Jürgen Klopp abordou a derrota pesada (2-5) em casa do Liverpool ante o Real Madrid, nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, mas deu conta da vontade em mostrar outra face na segunda mão."Nós ainda queremos ganhar o jogo em Madrid", vincou em declarações à televisão beIN Sports, dizendo que já conversou com os seus atletas. "Já falei com os rapazes de que é uma grande pancada mas uma derrota apenas é uma derrota se não aprenderes nada acerca dela", contou o técnico alemão, dando conta de "não ter a certeza se o terceiro golo foi mesmo falta mas que não pode ser defendido assim".À BT Sport, Klopp disse também que é necessário "jogar 95 minutos como o Liverpool o fez na primeira parte". "O Real Madrid é muito bom nos contra-ataques. Temos muito a aprender com este jogo, para ser honesto. Nós tornámo-nos passivos aos poucos na primeira parte. Não fomos atrás deles tanto quanto gostaríamos", lamentou o técnico do Liverpool.