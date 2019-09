Klopp atira louros... ao Manchester City

O treinador do Nápoles de Mário Rui, Carlo Ancelotti, deu o mote ao dizer que hoje iria enfrentar "a melhor equipa da Europa", mas o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, não se coloca em bicos de pés e decidiu entregar esse estatuto... a um rival. "Não podemos ser a melhor equipa da Europa porque o Manchester City é a melhor do Mundo. Estamos no mesmo planeta, penso eu", disse o alemão, apesar de estar ao cargo do campeão europeu e do atual líder da Premier League.

À margem do duelo com os italianos, foi revelada uma curiosidade pessoal sobre Klopp... pelo seu agente. "Tudo é muito louco com ele. Uma vez, quase perdemos o avião em Frankfurt. Bebemos algumas cervejas, fumámos, até uma funcionária aparecer e dizer que nos estavam a chamar", contou Mark Kosicke.

Menos favoritos à passagem aos oitavos-de-final no Grupo E são o Salzburgo e o Genk, que procuram hoje, no jogo entre ambos, um triunfo que sirva para criar esperança.