Klopp deixa aviso ao Atlético Madrid: «Sejam bem-vindos a Anfield, isto ainda não acabou»

O campeão europeu Liverpool saiu derrotado (1-0) do reduto do Atlético de Madrid mas Klopp não mostrou grande preocupação.





Em desvantagem, o treinador do Liverpool lembrou que ainda há um segundo jogo. "Foi a luta e o ambiente que esperávamos. Para eles, até o 0-0 servia. Estou tranquilo. Sejam bem-vindos a Anfield porque isto ainda não acabou", avisou o alemão.

Privados do internacional português João Félix, devido a lesão, os 'colchoneros' fizeram o único golo do jogo logo aos quatro minutos, por intermédio do médio espanhol Saúl Ñiguez, num lance de bola parada, em que beneficiou de um ressalto no pé de Fabinho para bater o guarda-redes brasileiro Alisson.

Os 'reds', orientados pelo alemão Jurgen Klopp, não perdiam em jogos oficiais desde o dia 17 de dezembro, quando foram derrotados em Birmingham, pelo Aston Villa, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa, embora tenham apresentado uma equipa de reservas. Desde então, somaram 14 jogos sem perder em todas as competições.



Milhares de rojiblancos apoiaram a equipa na chegada ao estádio, um momento que Simeone considerou determinante. "Começámos a ganhar quando demos a volta à rotunda. Em oito anos nunca vi uma receção destas."

A partida da segunda mão está agendada para o dia 11 de março, em Anfield.