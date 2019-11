Klopp 'desconfia' do motim no Nápoles

Klopp crê que o caos instalado no Nápoles – motim seguido de saraivada de multas – pode prejudicar... o Liverpool. "O maior erro é pensar que o jogo já está ganho. O Nápoles é muito perigoso, o seu futebol é sensacional. Não vence há seis jogos, mas o facto de este jogo não ser em Itália pode constituir um motivo de alívio para os jogadores. O Nápoles pode finalmente sentir-se livre para dar asas ao seu futebol. Se há treinador que não precisa dos meus conselhos, esse treinador é Ancelotti", diz o técnico do Liverpool, que se qualifica caso derrote o Nápoles ou o Salzburgo não vença o Genk.

O alemão não consegue imaginar-se na pele do plantel do Nápoles, que se amotinou por a direção o ter obrigado a ficar enclausurado durante uma semana. "Em Inglaterra é diferente. Aqui não se faz esse tipo de pedidos", anota Klopp, recusando-se a comentar o facto de as casas de apostas estarem a prever uma vitória do Liverpool por 3-0: "Sou alemão! Ora, os alemães não apostam, não dão o seu dinheiro aos outros. O que posso confessar é que tenho dois telemóveis, sendo que um deles só toca quando há más notícias. Lesões e coisas do género..."

O Nápoles apura-se se bater o Liverpool ou o Salzburgo não derrotar o Genk. Ancelotti garante que a equipa não está feita em pedaços. "O ambiente está bem mais tranquilo do que as pessoas pensam. Não há uma batalha entre o clube e o plantel, não há uma guerra interna. A única coisa que está a faltar é o tal ‘clique’ a partir do qual a equipa voltará a expressar todo o seu potencial. Esse momento mágico pode ter lugar em Anfield. O Nápoles tem duas bolas de jogo para se qualificar. Normalmente, os grandes tenistas fecham os encontros logo à primeira", frisa o treinador do Nápoles.