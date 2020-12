Klopp destaca papel dos jovens

O Liverpool já tem garantida a liderança do Grupo D, mas nem por isso Klopp pretende facilitar frente ao Midtjylland. Na visita à Dinamarca, o técnico dos reds deverá colocar Diogo Jota a titular, além de outros jovens, que até mereceram o seu elogio. “Tivemos esta época algumas lesões importantes, com jogadores de topo a ficarem de fora, mas uma porta fechou-se e outra abriu-se. Os miúdos responderam à altura e têm estado muito bem. O que Rhys Williams, Nate Phillips, Neco [Williams], Curtis [Jones] e Caoimhin [Kelleher] têm feito é incrível. Sem eles teríamos a época perdida”, confessou o treinador do Liverpool.

Duelo decisivo promete golos

No outro jogo do grupo, o Ajax recebe a Atalanta. Em disputa está o 2º lugar e consequente apuramento, numa partida em que os técnicos de ambas as equipas preveem golos. “Temos a vantagem de dois resultados [empate ou vitória], mas dificilmente este jogo vai terminar 0-0. Será exigente”, disse o italiano Gasperini. Já Erik ten Hag só admite a qualificação: “Nem pensamos em não estar nos ‘oitavos’!”