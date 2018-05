Salah como Ronaldo e Payet: deixa final europeia em lágrimas

Desapontado pela derrota na final da Liga dos Campeões, por 3-1 diante do Real Madrid , Jürgen Klopp admitiu que a lesão de Mohamed Salah foi um momento capital na partida de Kiev, deixando ainda a indicação de que a mazela que o egípcio sofreu pode ser grave."A lesão foi um momento importante no jogo. Foi uma entrada muito dura, quase como se fosse wrestling. Foi azar o Mo ter caído em cima do ombro. É uma lesão bastante grave. Vai fazer um raio-x agora. Ou clavícula ou ombro, mas não é nada de bom", admitiu o alemão na conferência de imprensa posterior à final de Kiev, deixando ainda a ideia de que o egípcio pode também falhar o Mundial'2018.

Autor: Fábio Lima