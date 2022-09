Klopp espera resposta para fintar mau arranque

Os inícios de temporada de Liverpool e Ajax não poderiam contrastar mais. Se os ingleses somam apenas duas vitórias na Premier League e foram goleados (1-4) em Nápoles na 1ª jornada, os holandeses estão 100% vitoriosos no campeonato e arrancaram a Champions com um 4-0 ao Rangers.Para o técnico dos reds Jurgen Klopp é hora de quebrar o enguiço. "Sabemos que temos de reagir. Já revimos o jogo frente ao Nápoles inúmeras vezes, foi horroroso. A nossa pior exibição desde que cheguei ao Liverpool. Pareceu-me um problema mais individual do que coletivo, oito dos 11 jogadores estiveram muito abaixo do nível", analisou o técnico que ainda respondeu com ironia a uma questão sobre a quebra de ritmo causada pelo adiamento dos jogos da liga inglesa: "Ritmo? Perder o ritmo com que estamos seria muito bom." O lateral Andy Robertson fica de fora por lesão, mas Klopp confirmou que o português Fábio Carvalho "treinou normalmente" e estará disponível, tal como Diogo Jota.O jogo, que contará com arbitragem de Artur Soares Dias e Tiago Martins no VAR, será antecedido por uma homenagem à rainha Isabel II.