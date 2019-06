Klopp: «Foi incrível. Foi uma época muito intensa»

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse este sábado estar "sem palavras" para descrever o sentimento que lhe ia na alma depois de ter conquistado a Liga dos Campeões, ao vencer na final o Tottenham por 2-0 "Foi incrível. Foi uma época muito intensa. Marcámos dois golos e por isso ganhámos. Não tenho palavras. Para ser honesto, estive em sete finais e perdi todas. Os adeptos sofreram muito mais do que eu", disse o técnico alemão, em declarações ao canal Movistar.Klopp considerou o jogo da final como "muito difícil", elogiou os seus jogadores que jogaram o seu "melhor futebol" e o guarda-redes brasileiro Alisson Becker, que fez "defesas formidáveis", para tornar possível esta "sensação única de vitória".Para Klopp, esta "é a melhor noite" como profissional para si e para os jogadores, agradecendo aos donos do clube por todo o apoio e por nunca terem pressionado."Normalmente, 20 minutos depois do jogo estou meio bêbado, mas até agora apenas bebi água", brincou o alemão.