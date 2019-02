Klopp: «Jogo intenso mas não vai ser recordado daqui a 30 anos»

Jürgen Klopp mostrou ter um sentimento agridoce no final da partida desta terça-feira com o Bayern Munique. O técnico do Liverpool disse que o empate a zero foi positivo, mas crê que os reds podiam ter feito mais-"Complicámos as coisas no último passe. Podemos e devemos fazer melhor. Na primeira parte tivemos as melhores oportunidades. No segundo tempo não me lembro de ocasiões de nenhuma das equipas. Desse ponto de vista não foi uma noite de Liga dos Campeões. Pelo resultado, foi razoável. Não foi um resultado de sonho, mas foi positivo", referiu o técnico à BT Sport, sublinhando ainda a "folha limpa sem Virgil van Dijk""Se o Bayern estivesse mais confiante, talvez tivéssemos mais espaço. Tivemos os nossos momentos e é nesses momentos que temos de marcar. Foi um jogo intenso para as duas equipas, mas não uma partida que seja recordada daqui a 30 anos. É o resultado que temos e com o qual vamos trabalhar", concluiu Klopp.