"Chegar à final da Liga dos Campeões como treinador é uma experiência única. Os meus jogadores trabalharam muito e merecem estar aqui", referiu, acrescentando: "a nossa força é o espírito que mostrámos durante toda a época."



"Não se pode comparar os pontos fortes do Real Madrid com os nossos. Estamos em melhor forma do que há duas semanas. Estamos prontos e a nossa capacidade física não será um problema amanhã", assegurou.

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, sabe que o Real Madrid tem mais experiência nesta andanças, que é o clube com mais títulos conquistados na Champions, mas salienta que nada está decidido e que a sua equipa vai fazer de tudo para continuar a surpreender e conquistar a Liga dos Campeões."A experiência é muito importante e o Real Madrid tem muito mais confiança do que nós, mas tivemos duas semanas para preparar o jogo. Ninguém esperava que estivéssemos aqui, que ganhássemos os jogos e que marcássemos o maior número de golos na história da Champions. A experiência é uma vantagem para eles, mas vamos tentar complicar-lhes a vida ao máximo. Não podemos jogar o seu jogo. Vai ser difícil, mas temos de tentar", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da final da Champions, que se disputa este sábado, às 19h45, em Kiev.