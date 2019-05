Klopp: «Podiam escrever um livro sobre as minhas meias-finais... mas ninguém o iria ler»

Na sua antevisão à final da Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino elogiou Jürgen Klopp , mas deixou um apontamento curioso, ao admitir que o técnico do Liverpool é um treinador algo azarado na hora das decisões. Confrontado com essa opinião, o alemão dos reds não a 'apoiou' e até puxou do seu humor para refutar a ideia do argentino."Não me parece que tenha tido azar na minha carreira. O meu problema é que, desde 2012, excetuando 2017, estive sempre com a minha equipa em finais. Às vezes chegamos com sorte, noutras não. Nos últimos sete anos fui o recordista de meias-finais ganhas. Podiam escrever um livro sobre iso... mas ninguém o iria ler", atirou, entre risos, o treinador alemão, para quem toda essa questão... não importa."Sou um ser humano, se penso que sou o motivo e que tudo gira em torno disso, provavelmente iria ver-me como um perdedor e aí tudo seria um problema. É verdade que nunca estivemos do lado dos vencedores, mas para se ter sorte há que trabalhar. Não tive uma carreira azarada...", frisou.Finalista do ano passado, Klopp assegura que a equipa cresceu desde então. "Aprendem-se coisas distintas... Nessa final foram marcados três golos esquisitos, que normalmente não sofremos. Há que aceitar e voltar a casa. Não podemos aproveitar muito o que aconteceu no ano passado. Mas em comparação esta equipa é mais madura", garantiu.