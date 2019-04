Klopp: «Vi o que Messi disse como uma ameaça»

No arranque da pré-temporada 2018/19, em jeito de lançamento do que aí vinha, Lionel Messi apontou o Barcelona a altos voos, nomeadamente à conquista da Liga dos Campeões, prova na qual o argentino garantira uns catalães a dar tudo pela vitória. Esta terça-feira, na antevisão do duelo das 'meias' diante do Barcelona, Jurgen Klopp recordou essas palavras e considerou-as como uma ameaça aos demais clubes envolvidos."Terão a vantagem de jogar em casa. Já sabemos que é muito difícil jogar contra o Barcelona. Já falei nisso umas vinte vezes. Não é só o Messi, mas ele está lá... E temos de nos concentrar nele e no resto. O Messi disse na pré-temporada que queriam ganhar a Champions e vi essa declaração como uma ameaça para os demais, mas nós também queremos ganhá-la! Ainda assim, sabemos que o Messi é o melhor", declarou o treinador alemão do Liverpool.Depois, bem ao seu estilo, Klopp desvalorizou a estatística, que diz que nunca venceu em Espanha. "Perdi dez jogos em dez? Minha nossa, isto está cada vez pior... Ou seja, se ganhar é incrível e se empatar já não será mau, é isso?", questionou o alemão, que considera uma vitória em Camp Nou algo muito bom. "Já sabemos que todos os que cá jogam vão perder, mas vi os jogos contra a Real Sociedad e o Levante e vi que lhes custou ganhar", concluiu.