Koke: «João Félix ajudou-nos muito com o empate»

Koke saiu resignado de Alvalade. O capitão do Atlético Madrid reconheceu a superioridade do RB Leipzig, lamentou que, mais uma vez, a equipa deixe Portugal sem glória, apesar de destacar a subida de rendimento após a entrada de João Félix. “Não foi cruel. O Leipzig foi melhor em muitas fases do jogo, foram superiores em muitas zonas do campo, com jogadores por fora e por dentro. Foram intensos, mais rápidos. Mereceram ganhar. Temos de dar os parabéns ao adversário e devemos refletir sobre este jogo. Quando estávamos no nosso melhor, surgiu o golo deles”, assinalou o médio espanhol, confiante num futuro glorioso alicerçado no talento do ex-Benfica. “João Félix ajudou-nos muito com o empate. Equilibrámos na intensidade e quando estávamos melhor, eles fizeram o segundo golo. Tínhamos muita expectativa em relação a esta Champions. Agora temos de levantar-nos, como sempre fazemos. Apenas nos resta continuar a melhorar e ver o jogo com a cabeça fria.”

Koke admitiu estar “muito triste”. “Esta é uma prova diferente, a uma mão, e que em três jogos podes ganhar uma Champions. Mas não aconteceu...”

Já Saúl foi mais autocrítico na análise ao jogo, admitindo que houve mérito do adversário e demérito do Atlético. “Foi um pouco de ambas as coisas. Há que dar os parabéns à equipa rival pela forma como geriu o jogo. Mas nós também temos culpa. Jogadores como eu têm de saber ler mais rápido o jogo para ajudar a equipa. Não foi o caso. É difícil avançar, quando há muito espaço entre nós”, admitiu o médio, que sai “triste e dececionado”.

“Tínhamos muita ambição nesta prova. Foi um ano muito difícil para todos, depois de tudo o que se passou. Os adeptos mereciam mais. A Champions era a grande esperança para esta época . Não foi possível e lamentamos, por nós e por quem está de fora. Apesar de não estarem connosco, sentimos o calor deles. Daí estes sentimentos.”