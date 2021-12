Laporta exige que o Barcelona "puxe pelo orgulho" e garanta a passagem aos 'oitavos' da Champions

Na luta com o Benfica pelo 2.ª lugar do grupo, o presidente do clube da Catalunha não quer ouvir falar de outro cenário que não seja o apuramento do Barcelona para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Joan Laporta exige que a equipa honre o nome frente ao Bayern Munique e prossiga em prova. As águias, por sua vez, defrontam o Dínamo Kiev no Estádio da Luz."O Barça é um clube que tem uma tradição e um percurso de muitos nos na Champions e queremos passar. Sabemos que há vontade de passar por parte de todo o barcelonismo e este é um dos jogos em que é preciso puxar pelo orgulho e demonstrar o que somos. Estou muito confiante que, mesmo com condições climatéricas pouco apropriadas mas sem desculpas, o Barcelona puxe pelo seu orgulho com toda a dignidade", referiu, frisando que está "desejoso que arranque o jogo" e seja "garantida a qualificação".Questionado se colocou velas na visita que fez à Catedral de Munique respondeu: "Tenho por hábito ir a igrejas. A catedral é muito bonita. É do século XV, e fiz o habitual quando se vai a uma igreja".