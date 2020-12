Lazio e Club Brugge jogam ‘final’ em Roma

Hoje é dia decisivo em Roma. No Grupo F, Lazio e Club Brugge ainda lutam por um lugar na fase a eliminar da prova milionária. Depois de um empate (1-1) na primeira volta, os italianos estão em vantagem. Um empate permite à Lazio fazer história ao qualificar-se pela primeira vez para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Há 20 anos, tinha chegado à 2ª fase de grupos, na altura correspondente aos ‘oitavos’.

“Este jogo é uma final para nós. É um dia para fazermos história no nosso clube”, garante o técnico Simone Inzaghi, que está otimista quanto à utilização de Correa, que continua com problemas musculares.

No outro jogo do grupo, mesmo já com o apuramento para a próxima fase carimbado, o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, vai à Rússia para garantir o 1º lugar frente ao Zenit, já eliminado.

Além de Haaland, com uma lesão prolongada, Fravre não pode contar com Meunier, Delaney, Akanji e Dahoud, habituais titulares.