Légia Varsóvia avança para a 2.ª pré-eliminatória da Champions

O Légia Varsóvia recebeu e venceu os noruegueses do Bodo/Glimt, por 2-0, em jogo da segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e avança para a próxima ronda, depois de já ter levado a melhor sobre o emblema da Noruega na primeira mão, por 3-2.





André Martins foi titular no Légia, que se adiantou no marcador aos 40 minutos, por intermédio de Luquinhas, que representou Vilafranquense, Benfica B e Aves. Rafael Lopes entrou à passagem dos 72 minutos e ainda foi a tempo de ver Tomas Pekhart fixar o resultado final nos descontos (90'+5). Josué, outro dos lusos na formação polaca, não saiu do banco.O Légia vai defrontar agora os estónios do Flora, na segunda pré-eliminatória da prova milionária, com a primeira mão marcada para dia 20, na Polónia.Num dos outros encontros do dia de ontem, José Embaló fez parte do onze dos arménios do Alashkert, que seguiram também em frente, após venceram o Connah's Quay, do País de Gales, por 1-0, no prolongamento, depois do nulo registado no final dos 90 minutos. Na primeira mão as duas equipas também tinham empatado, mas desta feita a dois golos. Os arménios vão agora medir forças com o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, com a primeira mão também agendada para 20 de julho, na Arménia.Kairat Almaty, do Cazaquistão, e Neftci Baku, do Azerbaijão, também se apuraram esta quarta-feira para a próxima ronda da Liga dos Campeões.