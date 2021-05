Liam Gallagher vai mesmo estar na final da Champions: «Porto, põe a chaleira ao lume»

Ao que tudo indica, Liam Gallagher estará mesmo presente na final da Liga dos Campeões, agendada para as 20 horas deste sábado, entre Manchester City e Chelsea, no Estádio do Dragão.





, o vocalista da banda Oasis e adepto fervoroso dos citizens 'anunciou' hoje a sua presença no encontro, com uma curiosa mensagens nas 'stories' do seu perfil do Instagram. "Porto, põe a chaleira ao lume", escreveu.