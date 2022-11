Liga dos Campeões: Golos de Arthur Gomes e Galeno entre os melhores da fase de grupos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os golos apontados pelo sportinguista Arthur Gomes, ao Tottenham, em Alvalade, e pelo portista Galeno, ao Bayer, em Leverkusen, estão entre os candidatos a melhor golo da fase de grupos da Liga dos Campeões, conforme anunciou esta segunda-feira a UEFA no seu site oficial.De resto, o golo de Messi pelo Paris Saint-Germain ao Benfica, no Estádio da Luz, também está entre os nomeados a melhor da primeira fase da principal prova de clubes do Mundo, tal como o que o astro argentino marcou ao Maccabi Haifa.De resto, os golos de Haaland (Manchester City) ao Borussia Dortmund, de Mbappé (PSG) à Juventus, tanto em Paris como em Turim, de Son (Tottenham) ao Eintracht Frankfurt, de Alexander Arnold (Liverpool) ao Rangers e o de Ferran Torres (Barcelona) ao Plzen estão igualmente a votação para melhor da fase de grupos da edição 2022/23 da Liga dos Campeões.