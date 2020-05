Liga dos Campeões poderá mudar na próxima época

A suspensão dos campeonatos não só afeta a presente temporada, como também a próxima e a UEFA pode ver-se obrigada a fazer algumas mudanças no plano das competições europeias. Visto que as edições atuais estão previstas que acabem apenas em agosto, as da próxima temporada vão sempre começar atrasadas, forçando ajustes.

O problema está nas pré-eliminatórias. De modo a reduzir o número de partidas e o espaço temporal em que se disputam, cada eliminatória pode vir a ter apenas um jogo, realizado em campo neutro. Outro cenário é disputar-se apenas a última ronda com os clubes de maior coeficiente, e os restantes serem compensados financeiramente.

Porém, a Liga dos Campeões não é o maior problema, pois 24 dos 32 participantes já estarão encontrados. Já a Liga Europa só terá 17 emblemas com lugar fixo desde início.