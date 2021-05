Liga dos Campeões: quantos milhões ganham as equipas em jogo?

É já este sábado, 29, que a final da Liga dos Campeões será disputada pelos ingleses Manchester City e Chelsea no Estádio do Dragão. Esta decisão de realizar o evento no Porto em vez de em Istambul (onde ia acontecer originalmente) resulta de um aumento exponencial de casos de covid-19 na cidade turca, que a colocou na lista vermelha do Governo britânico, contrastado com um cenário mais positivo em Portugal. A fasquia do jogo é alta, não só pela glória, mas também pela compensação monetária atribuída ao vencedor, acrescentada ao avultado montante recebido pelas equipas participantes graças ao sistema de distribuição da Liga dos Campeões, que naturalmente varia conforme a colocação de cada equipa.





Leia o artigo na íntegra na MUST