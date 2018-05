Continuar a ler

No grupo, o treinador Jurgën Klopp incluiu quatro jogadores da formação, que nos últimos dias têm treinado com a equipa: Nathaniel Phillips, Curtis Jones, Rafa Camacho y Ben Woodburn.



Baixas certas para a final de Kiev são as de Joël Matip,



Hoje, os reds treinaram em Melwood, com os jogadores e staff técnico a almoçarem nas instalações antes de seguirem viagem, estando previsto que cheguem a Kiev às 19:30 locais (17:30 de Lisboa).



Na sexta-feira, a equipa treinará da parte da tarde no Estádio Olímpico de Kiev.



O Liverpool procura conquistar o sexto título de campeão europeu, após os éxitos em 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, enquanto o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, tenta a 13.ª Taça, terceira consecutiva.



Os merengues conquistaram a maior competição de clubes da UEFA em 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017.



Lista de 24 convocados:



Guarda-redes: Loris Karius, Simon Mignolet e Danny Ward.



Defesas: Trent Alexander-Arnold, Nathan Clyne, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Andrew Robertson e Nathaniel Phillips.



Médios: Georginio Wijnaldum, James Milner, Jordan Henderson, Adam Lallana, Emre Can, Curtis Jones e Rafa Camacho.



O Liverpool viajou esta quinta-feira para Kiev, palco da final da Liga dos Campeões, no sábado, com 24 futebolistas, num grupo em que seguem os lesionados James Milner e Emre Can.Milner terminou a época em Inglaterra com problemas musculares, mas poderá vir a estar na final com o Real Madrid, enquanto Emre Can esteve ausente com problemas nas costas e a dúvida é maior.

Autor: Lusa