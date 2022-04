Liverpool-Villarreal: Beatles já falavam no tal submarino

Conhecido por Submarino Amarelo, o Villarreal quer continuar a causar sensação na Champions, mas para isso necessita de travar hoje o Liverpool, digníssimo representante da cidade dos Beatles... que em 1966 já falavam de um tal ‘Yellow Submarine’.Klopp assegura que tem muito bem estudada a equipa que já afastou a Juventus e o Bayern no ‘mata mata’. "O Villarreal é impressionante. Talvez a Juventus e o Bayern o tenham subestimado, mas isso não acontecerá connosco. Portanto, o Villarreal terá perdido aquela pequena vantagem", frisa o treinador do Liverpool, elogiando o homólogo do Submarino Amarelo: "Eu já respeitava o Emery mas agora... uau... é impressionte! É um treinador de classe mundial e está a fazer um trabalho incrível."Emery é o rei da Liga Europa (conquistou-a quatro vezes) e refuta a ideia de que o Villarreal já esteja a ‘nadar fora de pé’ na Liga dos Campeões."Para ganhar ao Liverpool temos que fazer um jogo perfeito. O Liverpool é o favorito, mas nós estaremos por certo mais motivados. A nossa ilusão será maior! Estou convencido de que iremos apresentar a nossa melhor versão. É verdade que o fator surpresa diminuiu e, como tal, já não jogará tanto a nosso favor, mas competiremos até ao limite das nossas forças", avisa o técnico do Villarreal, que tem um saldo negativo (1V, 2E e 2D) diante do Liverpool. Por seu turno, a contabilidade de Klopp frente ao Villarreal é pautada pelo equilíbrio (1V e 1D).Uma meia-final começa a ganhar-se respeitando o adversário. "O Villarreal é uma equipa fantástica defensivamente", afirma Van Dijk, central do Liverpool, enquanto Henderson, capitão dos reds, lembra: "O Emery venceu-nos na final da Liga Europa, pelo Sevilha, em 2016. Isso marcou-nos para sempre!" Parejo, médio do Villarreal, anota: "Será difícil alhear-nos do ambiente de Anfield, mas temos de focar-nos no que se passa no relvado."