Llorente promete fazer Caminho de Santiago caso vença a Champions

Aos 34 anos, Fernando Llorente vai disputar pela segunda vez a final da Liga dos Campeões e na hora de puxar para si alguma ajuda divina decidiu fazer uma promessa algo arrojada: fazer o Caminho de Santiago. A promessa foi feita em conversa com o programa Deportes Cuatro, ainda que não tenha explicado de que forma o fará em caso de triunfo do Tottenham na final diante do Liverpool.





"Farei o Caminho de Santiago... Em bicicleta talvez seja uma boa opção!", atirou o avançado dos spurs, que no seu currículo já tem uma Liga Europa, conquistada pelo Sevilha em 2015/16, precisamente diante do... Liverpool. De notar que também já esteve numa final da Champions, em 2014/15, tendo perdido por 3-1 diante do Barcelona.