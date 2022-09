Lloris elogia arranque do Sporting: «Dois jogos sem sofrer, marcaram cinco golos...»

Lloris lamentou a falta de concentração da equipa nos lances de bola parada nos minutos finais do encontro com o Sporting na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. "Temos de nos focar mais, especialmente nas bolas paradas. Sabemos que a este nível é tudo sobre detalhes. Hoje pecámos na concentração nos últimos minutos do jogo e perdemos os pontos hoje", começou por dizer o guarda-redes internacional francês, em declarações à ELEVEN no final da partida.





Sobre o arranque do Sporting, Hugo Lloris salientou o "bom começo" dos leões na prova milionária, com duas vitórias sem golos sofridos e cinco marcados. "Eles estão numa boa posição. Conseguiram uma boa vitória com o Frankfurt e depois hoje, com dois jogos sem sofrer golos, marcaram cinco golos, é um bom começo para eles, mas ainda faltam quatro jogos. Vamos ver como tudo acaba", atirou, deixando elogios à forma de jogar da formação orientada por Rúben Amorim: "Eu acredito que são uma equipa forte e muito organizados. Praticam um bom futebol e são rápidos nas transições. Há um aspeto do jogo que devíamos ter controlado bem, que era as bolas paradas porque somos mais altos do que eles. A entrada do Paulinho deu-lhes um homem alvo e mais um jogador na área, mas como disse antes nós só nos podemos queixar de nós porque a este nível é tudo sobre os detalhes."