Lucescu elogia Benfica: «É mais competitivo do que o Barcelona»

Na terça-feira, em Kiev, o Barcelona (3.º com 3 pontos) vai jogar uma cartada decisiva para a sua continuidade na Liga dos Campeões, num duelo com o Dínamo (4.º com 1) no qual ambas as equipas têm de pontuar para continuar a sonhar com o apuramento. E se o adversário é de respeito, a verdade é que para Mircea Lucescu não há impossíveis e o Benfica até serve de ponto de comparação. Tudo pelo facto de as águias terem ganho aos catalães, depois de terem empatado na Ucrânia.





"O Benfica está a demonstrar neste grupo ser uma equipa mais competitiva do que o Barcelona e eles só conseguiram um empate a zeros no nosso terreno", lembrou o treinador romeno do conjunto de Kiev, que na mesma intervenção considerou até que, no seu entender, o Dínamo merecia ter ganho diante das águias.Lucescu partilhou ainda aquilo que disse aos seus jogadores para os motivar. "Falei-lhes do jogo de 2004, quando o Messi se estreou. O Shakhtar [equipa que Lucescu orientava na altura] ganhou por 2-0 graças a uma dedicação louca e pela organização no jogo. Depois disso o Barcelona teve um período de transição e para nós essa vitória foi um ímpeto para a nossa evolução. Amanhã teremos de dar tudo para conseguir um bom resultado. Depois de cinco anos de ausência, estamos num grupo muito difícil, onde o Bayern tem uma vantagem enorme sobre as outras três equipas. Eu acredito nos meus rapazes e quero vê-los com grande motivação para fazer um bom jogo".A finalizar, as ausências de Piqué e Agüero, mas também o novo treinador do Barcelona. "O Piqué não vem, mas está cá o Eric García. O Agüero não veio, mas tem jogado pouco e está cá o Memphis, que começou bem. É óbvio que sem Messi atravessam uma etapa muito difícil. Não é fácil dar a volta a esta situação. Não se podem fazer milagres em tão pouco tempo, venha o treinador que vier...".