Lucescu: «Jogamos em todo o lado menos em casa, sem as nossas famílias e a fazer jogos pela Paz»

Mircea Lucescu, experiente treinador romeno do Dínamo Kiev, falou esta terça-feira aos microfones da 'ELEVEN' antes do encontro contra o Benfica, no estádio da Luz (início agendado para as 20 horas), para a segunda mão da final do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em declarações em pleno relvado da Luz, o técnico da formação ucraniana lamentou os tempos conturbados que o clube tem vivido devido ao conflito armado no país, sublinhando ainda assim a beleza do futebol. ""No futebol é sempre possível, é por isso que é tão importante e tão bonito porque tudo é possível. Uma equipa pequenina pode ganhar a uma equipa grande", começou por dizer, continuando: "Para nós é uma situação difícil porque ainda não começámos o campeonato, no último jogo perdemos dois jogadores importantes, há um que está a melhorar, mas ainda assim. E também porque estamos a viver desta forma, jogamos em todo o lado menos em casa, sem as nossas famílias, a viver em hotéis, nos centros de treinos, a fazer apenas jogos pela Paz. Só temos jogadores ucranianos, tirando o Kedziora, mas só o temos porque é casado com uma mulher ucraniana. Espero que seja um bom jogo e que os adeptos gostem muito."