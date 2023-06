Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lúcio venceu a Champions com o Inter de Mourinho e antevê a final de Istambul: «Man. City quer quebrar o tabu» Antigo jogador avalia as duas equipas que se irão defrontar no próximo sábado





• Foto: Reuters