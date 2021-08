Ludogorets de Josué Sá com tarefa difícil

Com os olhos postos nos milhões da fase de grupos da Liga dos Campeões – é assim que o Ludogorets, onde alinha o português Josué Sá, vai encarar o encontro da 2ª mão, numa altura em que o conjunto búlgaro se encontra em desvantagem. No jogo da primeira mão, que não contou com a participação do defesa luso, a turma de Valdas Dambrauskas não conseguiu impedir que o Malmö , através de Birmancevic e Berget, conseguisse conquistar uma vantagem de dois golos, tornando assim a chegada à Champions mais difícil para o Ludogorets.