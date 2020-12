Luís Castro confia em surpresa

O Shakhtar parte para a derradeira jornada da Champions com hipóteses de continuar na prova, rumar à Liga Europa ou até ser eliminado, mas Luís Castro é perentório: só interessa o apuramento. Uma vitória permite ao emblema ucraniano chegar aos ‘oitavos’ da prova pela primeira vez desde 2017/18 e o português só pensa em atacar.

“Só nos focamos no nosso jogo e tudo o que acontecer no outro não nos interessa. Estamos num grupo em que todos podem passar. Até podem existir dois empates e passamos, mas só pensamos em ganhar. Teremos de dar tudo se quisermos vencer, mas vamos atacar. Vamos estar preparados”, sublinhou o treinador, de 59 anos, que explicou como vai tentar travar a dupla Lukaku-Lutaro: “Qualquer equipa sente dificuldades frente ao Inter. Temos sido meticulosos na preparação e sabemos como travar o Inter. Aprendemos muito nos últimos jogos contra eles e vamos pará-los!”

Já o Inter precisa de vencer e esperar que não haja um empate no outro duelo do grupo. O técnico Antonio Conte acredita na seriedade de todas as equipas: “Isto é a Champions, não os distritais. No nível em que estamos toda a gente joga para ganhar, é simples!” Além disso, elogiou Castro. “Não é fácil jogar contra o Shakhtar. Tem um grande treinador”, sublinhou.

Zidane em apuros

Para seguir em prova, o Real tem de vencer o B. M’Gladbach ou empatar, desde que o Shakhtar perca. Os blancos nunca foram eliminados na fase de grupos da Champions e Zidane está confiante. “Vamos fazer o necessário para nos qualificarmos. Se fico chocado por não passar e ser despedido? Não. Mas só penso na vitória!”, frisou. Já o técnico rival, Marco Rose, quer fazer história: “Já mostrámos o que valemos e estou confiante na equipa. Temos de estar focados.”