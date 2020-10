Luís Castro fez história em Madrid: «Até podíamos ter marcado mais golos»

Luís Castro era um treinador feliz após a vitória do Shakhtar Donetsk por 3-2 frente ao Real Madrid, a primeira da história do clube frente ao gigante espanhol.





"É um grande resultado para nós. Sabíamos das dificuldades que nos esperavam e planeámos a nossa estratégia de acordo com elas. Os jogadores fizeram tudo de forma absolutamente fantástica. Fomos uma equipa unida do primeiro ao último minuto", afirmou o técnico português, citado pela UEFA.Luís Castro diz mesmo que os ucranianos até podiam ter marcado mais golos."A primeira parte foi a que jogámos melhor nesta temporada. Criámos oportunidade e até podíamos ter marcado mais, também na segunda parte. Quando o resultado estava 3-2 tivemos de defender ainda mais e só desejávamos que o jogo acabasse o mais rápido possível. Mas no geral demonstrámos a nossa capacidade e qualidade em termos tácticos", concluiu.