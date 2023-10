Má saída de Alan Varela, ressaltos e... Antuérpia acaba a celebrar: o golo sofrido pelo FC Porto na Bélgica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto chegou ao intervalo em desvantagem diante do Antuérpia , mercê de um golo de Alhassan Yusuf aos 37 minutos. Tudo nasce de uma má saída de bola de Alan Varela, que dá origem a um lance no qual, com muitos ressaltos à mistura, os belgas conseguiram materializar.