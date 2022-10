Maccabi Haifa-Juventus: perder? nem pensar!

A cidade israelita de Haifa é palco de um duelo que ninguém pode perder! Já a quatro pontos do Paris SG e do Benfica, a Juventus não quer perder o comboio do apuramento para os oitavos de final. Ainda a zeros, o lanterna-vermelha Maccabi pretende manter viva a esperança de aceder pelo menos à Liga Europa. Um jogo impróprio para doentes cardíacos, claro!

Massimiliano Allegri, treinador dos bianconneri, tem consciência da importância do encontro para um projeto que não tem rendido os frutos ansiados. Derrotada (0-2) no sábado pelo Milan, no Giuseppe Meazza, a Juve ocupa um cinzento 8º lugar na Serie A, estando já a dez pontos do líder Nápoles. Com nove jornadas decorridas... é obra!

Allegri apela ao coração! "Vai ser um jogo duro, pois o Maccabi mostrou coisas boas aqui em Turim (D 1-3) e jogou bem diante do PSG (D 1-3). Temos que ser cuidadosos, não podemos cometer erros. Temos que jogar como um bloco, precisamos de melhorar e ser mais sólidos. Temos que fazer algo mais do que aquilo que vimos fazendo. Os detalhes fazem a diferença, nem que seja apenas um centímetro. Temos que ter atenção e paixão, perceber a importância deste jogo. Por isso, necessitamos de lutar por todas as bolas, simplificar os processos. Precisamos de coração e paixão, algo que está na génese de muitas vitórias. Temos que jogar com todo o amor e paixão que a Juventus merece e reconquistar a autoestima", frisa o timoneiro dos bianconneri.