Mãe revela que Mbappé era apaixonado pelo Milan: «Se perdessem até atirava o comando contra a TV»

A mãe de Mbappé, Fayza Lamari, assumiu, em declarações à 'Gazzetta dello Sport', que o avançado francês sempre teve um carinho especial pelo Milan, adversário que defronta esta quarta-feira, com o PSG, na fase de grupos da Liga dos Campeões (20h00)."É filho de gente ligada ao desporto, mas sempre esteve muito dentro daquilo que era o Milan. Quando vínhamos para casa, só falava sobre o Milan. Se o Milan perdesse, até podia atirar o comando contra a televisão e dizer uns quantos palavrões em italiano...", começou por revelar Lamari.O craque do PSG chegou a ser apanhado várias vezes em criança a vestir a camisola do emblema italiano, em vídeos que, nas últimas semanas, têm sido muito partilhados nas redes sociais, até pelo confronto entre as duas equipas na Champions."Ele vestia-a para treinar e até ia com a camisola para a cama. Mas também o fazia com outras: do Real Madrid, da seleção francesa, do PSG, do Manchester United por causa de Ronaldo. Ele adorava avançados de topo, mas também podia vestir a de outros jogadores, como a camisola do Rennes quando o Frei [antigo internacional suíço, agora com 44 anos] lá estava. Se nos dissessem, há quinze anos, que ele seria a principal estrela num PSG-Milan, não acreditaríamos. No entanto, foi exatamente o que aconteceu", concluiu.Refira-se que PSG e Milan entram em campo amanhã, pelas 20 horas, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os parisienses ocupam, neste momento, o 2.º lugar do Grupo F com três pontos, mais um que o emblema italiano, 3.º colocado.