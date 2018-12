Maicon: «Qualificou-se a melhor equipa»

Antigo jogador do FC Porto, Maicon teve um reencontro amargo com os dragões, ao perder por 3-2 no duelo desta terça-feira , mas não deixou de admitir que houve total justiça no desfecho do Grupo D da Liga dos Campeões."Perdemos, mas alcancámos o nosso objetivo. O futebol é assim. Qualificou-se a melhor equipa, mas também temos de estar orgulhosos pelo nosso desempenho. Falhámos uma grande penalidade e agora é olhar em frente para a Liga Europa", disse o brasileiro, à TVI 24.Questionado sobre a justiça da classificação do Grupo D, o defesa central não tem dúvidas: "O FC Porto mereceu ser o primeiro classificado. Jogou bem em todos os encontros. Da nossa parte, agora vamos refrescar as ideias e concentrar no campeonato da Turquia."