Covid-19 afasta mais dois jogadores do Olympiacos

O Olympiacos tem duas baixas de última hora para a partida com o FC Porto, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de Mady Camara, também Ousseynou Ba e Soudani estão excluídos da partida devido à Covid-19 e ficaram em Atenas. O treinador Pedro Martins confirmou as ausências, esta terça-feira, em conferência de imprensa, não especificando se os jogadores testaram positivo ou tiveram contactos de alto risco com um infetado.





Ousseynou Ba é titular no centro da defesa helénica e constitui-se assim como uma baixa de peso para o treinador português neste confronto com os campeões nacionais. É provável que venha a ser substituído no onze por Cissé no embate de terça-feira.Apesar da ausência do trio, com os restantes elementos do plantel a apresentarem testes negativos e ao abrigo do protocolo sanitário para as competições de futebol profissional o encontro tem o apito inicial agendado para as 20 horas, no Estádio do Dragão.