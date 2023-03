Mais uma excelente jogada coletiva do Benfica e Gonçalo Ramos a bisar frente ao Club Brugge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 57' do Benfica-Club Brugge , Gonçalo Ramos bisou e fez o 3-0 para as águias. Chiquinho virou o flanco e serviu Aursnes, o norueguês libertou para Grimaldo e este assistiu para o avançado colocar no fundo da baliza. Mais um bonito momento de futebol das águias.