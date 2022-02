Man. City chegou à goleada em Alvalade com mais um golo de Bernardo Silva: veja o lance

A noite está a transformar-se num pesadelo para o Sporting diante do Manchester City . O leão chegou ao descanso já a ser goleado por 4-0, com Bernardo Silva a ser por agora o grande destaque, com dois golos. O segundo da sua conta pessoal surgiu já perto do apito para o intervalo, num lance no qual o leão pode também queixar-se da sua falta de sorte.