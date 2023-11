Man. City-Leipzig: só querem poleiro

No Etihad discute-se o 1º lugar do Grupo G. O Man. City e o Leipzig já têm assegurado o acesso aos ‘oitavos’ da Champions, restando-lhes definir por que ordem lá chegarão. Dirigido por Pep Guardiola, o campeão da Europa lidera cem por cento vitorioso, ou seja, com 12 pontos, mais 3 do que o conjunto de Marco Rose. Outra vantagem do clube inglês é o facto de ter vencido (3-1) fora os alemães na 2ª jornada, sendo o confronto direto o primeiro fator de desempate.

Pep sabe o que está em causa. "Temos de ganhar ou empatar. É importante terminar em 1º lugar, por uma questão de prestígio e por jogar em casa na 2ª mão dos oitavos. Isso não é decisivo mas acaba por ser uma ligeira vantagem", refere o treinador do City.

O contrato do técnico espanhol expira em 2025, mas uma eventual renovação já começa a ser tema. "Sinto-me com energia [para continuar], mas agora não vou responder a isso. Até posso sair já amanhã. Um ano é muito tempo no futebol. Cheguei aqui com o cabelo comprido e vejam o que sucedeu [apontou para a careca]", atira Pep, que viu Kovacic, Stones e Grealish recuperar de lesões ao contrário de Matheus Nunes e De Bruyne.

Marco Rose não se esquece da última passagem do Leipzig pelo Etihad [14 de março]. "Perdemos por 7-0! Foi uma péssima sensação, mas não nos destruiu como equipa e amanhã queremos estar muito melhor diante de uma das melhores equipas do Mundo. Tentaremos fazer algo", avisa o treinador do Leipzig.



Liga Europa é o prémio no outro jogo



Quem ganhar segue para a Liga Europa, quem perder fica fora da UEFA. Em caso de empate... a luta continua! Este é o cenário para o duelo de Berna entre o Young Boys e o Estrela Vermelha, que empataram (2-2) em Belgrado na 2ª ronda. "Aguarda-nos um jogo importante, temos de estar focados e ser agressivos", diz Barak Bakhar, treinador dos sérvios. "Queremos dar mais um passo, não podemos cometer erros", frisa Raphael Wicky, técnico dos suíços.