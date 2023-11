Man. City tenta resolver no primeiro match point

O Man. City está a uma vitória de garantir o apuramento para os oitavos de final , confirmando o estatuto de favorito no Grupo G. Um empate até pode ser suficiente, mas, na receção ao Young Boys, Pep Guardiola quer arrumar com a questão pelos próprios meios.

"É muito bom já ter a chance de passar à fase a eliminar e queremos cumprir essa missão. Vamos tentar ser pacientes e melhorar os pontos menos positivos em relação ao jogo na Suíça [vitória por 3-1]", adiantou. A grande dúvida do lado dos citizens chama-se Erling Haaland, que assustou ao sair com queixas num tornozelo frente ao Bournemouth mas já regressou aos treinos. "Disse-me que se está a sentir muito melhor. Vou falar com ele e com os médicos. Se se sentir bem pode ser que jogue", lançou Guardiola sobre o assunto. Ainda assim, é expectável que o espanhol poupe algumas peças, tal como fez na Suíça, com Matheus Nunes, Rico Lewis ou Kovacic à espreita do onze.

Com apenas 1 ponto, o Young Boys está praticamente obrigado a vencer para sonhar com os ‘oitavos’. Para tal, precisariam de fazer algo inédito, já que nunca venceram em Inglaterra (5 jogos) e terminar com a série de 16 jogos sem perder do Man. City na Champions.