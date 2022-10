Manchester City com os pés no chão

O Manchester City é superfavorito para a receção ao Copenhaga e as equipas entrarão em campo a viver momentos distintos. Enquanto os citizens levam quatro vitórias seguidas – duas na Champions e a última por 6-3 frente ao rival United –, os dinamarqueses ocupam um modesto 6º lugar na liga, o que já fez cair o técnico Jess Thorup, substituído por Jacob Neestrup. No entanto, Guardiola elogia o adversário e quer evitar o excesso de confiança. "Eles são muito bons, bem organizados. Temos de voltar à realidade e esforçar-nos para ganhar este jogo, que é importante. Com nove pontos em três jogos, ficaríamos muito perto [da qualificação]", apontou o espanhol, acrescentando: "Temos de ter muita atenção. Um erro agora e não há tempo de recuperar!"Em Sevilha, Lopetegui deverá comandar o clube andaluz pela última vez hoje diante do Borussia Dortmund. De acordo com a imprensa local, Sampaoli já tem acordo para assumir o cargo, mas o antigo treinador do FC Porto recusa-se a comentar. "Esta situação é o que é. Amanhã [hoje] temos uma guerra, uma dura batalha, e não se vai à guerra com melancolia", sublinhou.