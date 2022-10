Manchester City e Borussia Dortmund buscam ‘oitavos’

Ficará já hoje selada a questão do apuramento para os ‘oitavos’ no Grupo G? Bastará, para isso, que Manchester City e Borussia Dortmund vençam o Copenhaga e o Sevilha, respectivamente. O City do superbombardeiro Haaland (melhor marcador desta edição da Champions) chega cem por cento vitorioso à Dinamarca, sendo favorito no duelo com o Copenhaga. “Temos a chance de resolver a qualificação, não vamos subestimar o rival. Se vou poupar Haaland? Não! Ele é um dos melhores. Não devia falar tanto dele porque os números falam por si”, garante Pep Guardiola. Jacob Neestrup aposta no fator-casa. “O Parken fará a diferença a nosso favor”, atira o técnico dos nórdicos.

O Dortmunf enfrenta um Sevilha agora dirigido por Jorge Sampaoli, o qual rendeu Julen Lopetegui após o desaire (1-4) de quarta-feira no Pizjuán. “Estudámos a forma de jogar das equipas de Sampaoli, mas a verdade é que o plantel do Sevilha... é o mesmo!”, desdramatiza Edin Terzic, treinador dos alemães. “O Sevilha tem a esperança ‘apagada’. Temos que descobrir quem somos...”, constata Jorge Sampaoli.