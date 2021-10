Manchester City procura construir um legado

A derrota na final da Champions, na época passada, ainda está fresca na memória do plantel do City, que tem aspirações altas na atual edição. Na antevisão à visita de hoje ao Club Brugge, Guardiola e De Bruyne abordaram as ambições dos citizens, com o médio belga a recordar a mágoa pelo desaire no Dragão.

“As pessoas esperam cada vez mais de nós. Pelo que fizemos em Inglaterra nos últimos cinco anos [três títulos na Premier League], esperam que a equipa ganhe a Champions e isso é o que queremos fazer. Ambicionamos construir um legado mas a concorrência é grande”, assume o internacional belga, de 30 anos, ao passo que Guardiola prefere pensar, para já, no apuramento para os ‘oitavos’. “Temos um grupo complicado. Contra o Brugge será difícil. Tem dominado a última década na Bélgica, um país que tem cada vez melhores jogadores. Venceu o Leipzig, o que não é fácil, e teve um bom resultado [empate] frente ao PSG”, alertou o técnico dos citizens, que irá dar descanso a Bernardo Silva, decisivo na recente vitória frente ao Burnley na Premier.

Por sua vez, o treinador do Brugge, Philippe Clement, deixou elogios ao rival inglês: “Somos realistas. Acho que City e Bayern são as duas melhores equipas do Mundo. Mas é bom ver que as pessoas acreditam em nós após as boas exibições nas duas primeiras jornadas.”