Manchester United só tem derrotas: ou arranca agora ou fica em sarilhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda de luto pelo falecimento de Sir Bobby Charlton, o United recebe esta noite o Copenhaga ciente de que só a vitória interessa para a continuidade na Champions. Sem qualquer ponto somado nas duas primeiras jornadas da prova, o Manchester não tem margem de erro.

"Quando perdes os dois primeiros jogos, ficas obrigado a vencer todos os que restam", assumiu o técnico Erik ten Hag numa conferência de imprensa que começou com um minuto de silêncio em honra de Charlton: "É uma lenda e deixa-nos um legado impagável. Ganhar seria um excelente tributo." Ao lado do holandês esteve Diogo Dalot, apostado em continuar a série de dois triunfos da equipa: "Mostrámos que conseguimos ganhar, mesmo quando as coisas não estão a correr de feição. Temos que usar essas vitórias para construir confiança e embalar para uma boa série."

Icardi falha receção ao Bayern

No outro jogo do grupo, o Galatasaray vai ter de atacar o jogo frente ao poderoso Bayern sem a principal estrela da equipa. Mauro Icardi - autor de 37 golos em 41 jogos pelo clube - tem uma lesão no tornozelo direito e vai parar "várias semanas", segundo o emblema turco.