Manuel Fernandes deixou treinador de mão estendida: «Estava frustrado mas não tenho problema com ele»

na derrota frente ao FC Porto. O médio português está convencido que caso a bola tivesse entrado, o rumo do jogo teria sido outro."Indepedentemente do resultado, foi um jogo equlibrado. O FC Porto teve mais posse de bola, mas a nível de oportunidades foi igual. Penso que se tívessemos feito o golo primeiro teria sido diferente. São muitas suposições, mas se tivesse feito o golo de penálti o jogo teria tido uma história diferente", admitiu Manuel Fernandes.O médio apontou a falta de experiência dos russos na liga milionária como um fator preponderante para a má prestação (três derrotas): "Não estamos habituados a estar a este nível, os jogos resumem-se nos pequenos detalhes sobretudo contra equipas e jogadores deste nível. O que nos tem faltado nesta Liga dos Campeões é a experiência", concluiu.O internacional português falou ainda do momento da substituição, que parece ter deixado o seu treinador de mão estendida, desvalorizando o assunto: "Não reparei, cumprimento toda a gente no banco. Não tenho qualquer problema com ele. Estava frustrado por ter falhado o penálti e não estarmos bem no jogo."