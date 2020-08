Neuer conquistou a Champions na Luz mas diz que ganhou... no estádio do Marselha

Manuel Neuer levantou ontem a taça de campão europeu no Estádio da Luz, em Lisboa, mas identificou as fotos que partilhou no Instagram como tendo sido no Stade Veldrome Marseille, em França.





Triple @fcbayern - Manuel Neuer (@manuelneuer)

Os adeptos do Marselha, rivais do PSG, não têm poupado o campeão francês nas redes sociais. Estaria o guarda-redes alemão do Bayern Munique a 'picar' o campeão francês, derrotado na final da Champions, ou simplesmente enganou-se na localização?