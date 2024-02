Máquina do Manchester City está afinada

Atual detentor do troféu, o Man. City promete puxar dos galões no Parken, onde nunca ganhou... nem perdeu (2-2 em 2009 e 0-0 em 2022). Contabiliza oito vitórias seguidas na Champions! Não é derrotado na prova há 19 jogos (14V e 5E), desde 4 de maio de 2022 (1-3 diante do Real Madrid). Outro trunfo! Após uma longa hibernação, devido a lesão, Haaland está mais voraz do que nunca, tendo bisado sábado no triunfo (2-0) sobre o Everton. Será isso suficiente para levar a melhor sobre o Copenhaga na 1.ª mão dos 'oitavos'?

Pep Guardiola crê que o City tem finalmente fibra de campeão europeu. "Quando aqui cheguei há oito anos [1 de julho de 2016] tinha a sensação de que esta prova talvez fosse demais para nós. Agora, o clube todo acredita que podemos lá chegar e esse é o melhor legado que deixarei. Queremos fazê-lo [ganhar a Champions] outra vez", diz o técnico dos ingleses, que deve apostar em Rúben Dias e Bernardo Silva.

O Copenhaga quer ultrapassar pela primeira vez os 'oitavos' da Champions [ali caiu em 2010/11] e, além de ter de lidar com a qualidade do rival, precisa de maquilhar o facto de não disputar um jogo oficial desde 12 de dezembro. "O City é muito bom, mas os seus jogadores são humanos. Temos hipótese de ganhar", frisa Jacob Neestrup, técnico dos dinamarqueses, que deve lançar Diogo Gonçalves de início.