Marco Rose: «Sporting defendeu muito bem, deu-nos muito trabalho»

Marco Rose deixou elogios ao Sporting, após o triunfo do Borussia Dortmund sobre os leões. O treinador dos alemães mostrou-se ainda satisfeito com a exibição da sua equipa, tendo, ainda assim, lamentado a falta de eficácia.





"É muito positivo não termos sofrido um golo, foi um jogo com paixão, não deixámos acontecer situações complicadas. Estou muito feliz, estou satisfeito também pelo golo de Malen, vai dar-lhe confiança, ele estava a pensar muito na situação dele, sabe que custou e que há expectativas. Fez um belo golo e vamos tentar ser mais constantes. Marcar mais e ser também melhor defensivos", começou por referir, no final do encontro."Acho que o Sporting deu uma boa resposta. A goleada com o Ajax foi desnecessária. O Ajax foi muito eficaz. Foi difícil para nós criar oportunidades porque o Sporting defendeu muito bem, deu-nos muito trabalho, foi difícil. Mas sabíamos da qualidade deles, não foi surpresa. Eles têm também jogadores no ataque perigosos. O Sporting jogou com coragem, teve soluções, mas a nossa pressão foi ótima, recuperámos bem a bola. Vi coisas boas que podem ser base para desenvolvimento para o futuro. Falta um pouco ainda, falta eficácia, mas foi um ótimo desempenho", elogiou."Não fomos surpreendidos, já sabíamos como o Sporting ia jogar, com linha de três. Sabíamos que procuram os corredores, jogar com bolas longas. Sabíamos disso, mas mesmo assim foi difícil", finalizou.